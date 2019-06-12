KDP-İ’den Mesrur Barzani’ye kutlama

HABER MERKEZİ

Kürdistan Demokrat Partisi – İran (KDP-İ) Genel Sekreteri Mustafa Hicri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

KDP-İ Genel Sekreteri Mustafa Hicri tarafından yayınlanan mesajda, Kürdistan Bölgesi’nin yeni dönemde daha çok istikrar, barış ve kalkınmaya kavuşması temenni edildi.

Hicri, “Çok değerli Sayın Mesrur Barzani, şahsım ve KDP-İ adına Kürdistan Parlamentosu tarafından Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilmenizden sizi kutlarım” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin içerisinden geçtiği zorlu süreçte halkın yeni hükümetten beklentisinin yüksek olduğunu kaydeden Hicri, Mesrur Barzani’nin üzerine büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti.

KDP-İ Genel Sekreteri, “Ümit ediyoruz ki, sorumlulukla imkanlar değerlendirilerek sorunlar çözüme kavuşturulsun ve Kürdistan Bölgesi istikrar, barış ve kalkınma sahiline doğru çekilsin” ifadelerine yer verdi.

Kürdistan Parlamentosu'nda dün yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.