Başkan Barzani’den anayasa mesajı: Haklar garanti altına alınacak

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu’ndaki Hristiyan ve Türkmen gruplarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Anayasası’nda bütün bileşenlerin haklarının garanti altına alınacağını söyledi.

Başkan Barzani bugün, Kürdistan Parlamentosu’ndaki Hristiyan ve Türkmen gruplarının temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Hristiyan ve Türkmen temsilciler, Başkan Barzani’nin her zaman bileşenlerin haklarını savunduğunu, Saddam rejiminin çöküşünden önce bileşenlerin temsilcilerinin Irak muhalefeti içinde yer alması için çaba sarfettiğini, Irak Anayasası’nda haklarının garanti altına alınmasında önemli rol oynadığını ve Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı ile hükümet kabinesinde de yer almasını sağladığını vurguladı.

Temsilciler ayrıca, komisyonlarda görev almalarında destek sağlayan Parlamento Başkanlığı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu’na da teşekkür etti.

“Kürdistan hepimizin ülkesidir. Hepimiz yönetimde ortak olmalı ve sorumluluk almalıyız” diyen Başkan Barzani, hiçbir bileşenin “azınlık” olarak tanımlanamayacağını ve hiçbir ulusun sayısının ölçülemeyeceğini vurgulayarak, her birinin kendi özellikleri olduğunu ve bunlara saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Hristiyan ve Türkmen temsilcilerinin Kürdistan Parlamentosu’ndaki rolüne övgüde bulunan Başkan Barzani, bileşenlerin haklarını savunmalarını ve seçmenleri karşısında başı dik olmalarını istedi.

Kürdistan Anayasası’nda bütün bileşenlerin haklarının garanti altına alınacağına vurgu yapan Başkan, etnik ve dini ayrıma asla müsaade edilmeyeceğini ve herkesin Kürdistan’da eşit ve ortak olacağını ifade etti.

Başkan Barzani görüşmede ayrıca; bölgesel ve uluslararası düzeydeki gelişmeler, Erbil - Bağdat ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.