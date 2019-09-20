ABD: DSG’ye silah ve mühimmat göndermeye devam edeceğiz

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Washington ile Ankara arasında Rojava’da oluşturulacak ‘güvenli bölge’ planı çalışmalarında görev alan iki ABD’li tuğgeneral, Gire Spi (Tel Abyad) ve Serê Kaniyê arasında kalan bölge üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Türkiye ile yürütülmekte olan ‘güvenli bölge’ çalışmalarında görev alan Tuğgeneral Christian Wortman ve Tuğgeneral Scott Naumann, telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güvenlik mekanizması oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden generaller, bölgede yaklaşık bin ABD askerinin görev yaptığı bilgisini verdi.

Generaller, ortak devriyelerin bu mekanizmanın yanı sıra "DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmaması için Rojava’daki güvenliği sağlama amaçlı olarak da yapıldığını" söyledi.

GİRE SPİ VE SERÊ KANİYÊ ARASINDAKİ BÖLGE

ABD'li generallerin ‘güvenlik mekanizması’ olarak adlandırdığı bölgede Ankara'nın, Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) tamamen çekileceği 30-40 kilometrelik bir ‘güvenli bölge’ talep ettiği hatırlatılan Wortman, "Washington da aynı amaçla mı görüşmeleri sürdürüyor? Eğer hedefler farklıysa, Türkiye'nin olası bir askeri operasyonu için şartlar da görüşmelerde gündeme geliyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Güvenlik mekanizması bölgesinin parametreleriyle ilgili detaya girmeyeceğim ama şunun altını çizeyim; şu an için Tel Abyad ve Raselayn bölgeye odaklanıyoruz. Bölgenin derinliği ise sivil nüfusun yoğunluğuna büyük önem verilerek sahadaki durumu yansıtacak şekilde dikkatle hesaplanıyor."

Wortman, oluşturulacak bölgede YPG'nin tahkimatı ve ağır silahlarıyla ilgili Türkiye'nin endişelerinin dikkate alındığını söyleyerek, "ABD, bu bölgenin bir parçası olarak belirlenecek alanlardan ağır silahların çekilmesi konusunda kararlılıkla çalışıyor" dedi.

Naumann ise aynı soruya cevap verirken "güvenli bölge" ifadesini kullandı ve Türkiye'nin endişeleri ve öncelikleri doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

“DAİŞ’LE MÜCADELE İÇİN DSG’YE SİLAH VE MÜHİMMAT GÖNDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Naumann, "Tüm bölgesel ve uluslararası medya, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) müttefikimiz Türkiye ve ABD'nin birlikte belirlediği tahkimatı azaltma çabalarını gördü" ifadelerini kullandı.

Sınırdaki tahkimatın azaltılmasının Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermesi için başladığını belirten Naumann, ABD'nin "DAİŞ’le mücadele için DSG’ye silah ve mühimmat göndermeye devam edeceğini ve danışmanlık yapmayı da sürdüreceklerini" açıkladı.

Naumann, diyalog ve koordinasyonun "DAİŞ’le mücadelenin aralıksız devam etmesi ve buna engel olacak planlanmamış herhangi bir askeri operasyonu sınırlaması için" sürdürüldüğünü söyledi.

ANKARA: HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, ‘güvenli bölge’ konusunda yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müzakere ve ortak çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır. ABD'nin söylediklerini, açıklamalarını yakından takip ediyoruz."

GÜVENLİ BÖLGE PLANI

Türkiye Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade edilmişti:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.