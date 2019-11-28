Soylu açıkladı: 11 DAİŞ’li Fransa’ya gönderilecek

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Fransız vatandaşı DAİŞ'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

Soylu, İzmir’de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, sınır dışı edilen DAİŞ’lilerle ilgili bilgi verdi.

Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısının 370 bin olduğunu belirten Soylu, "Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında" şeklinde konuştu.

Soylu, 11 Fransız vatandaşı DAİŞ'linin aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

Türkiye daha önce de bazı DAİŞ’lileri vatandaşı oldukları Avrupa ülkelerine teslim etmişti.