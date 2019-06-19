Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Selahattin Demirtaş, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS yoluyla katıldı.

Savunması içi söz alan Demirtaş, 2012'de Bingöl'de yaptığı konuşması sonrası "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan ve iddianame ile birleştirilen 23 numaralı fezleke hakkında beyanda bulunacağını bildirdi.

Suçlamaya dair fezlekeyi değerlendirmek istediğini ifade eden Demirtaş, söz konusu fezlekenin 2012’ye ait olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Söz konusu fezleke 2012 Kasım tarihli bir fezleke. Bingöl’de partim BDP’nin Bingöl mitinginde yaptığım konuşmaya karşı bir soruşturma açılmış, fezleke gönderilmiş. Soruşturmanın mahiyeti propaganda. TMK 7’ye 2’nci O dönem Bingöl Milletvekilimiz İdris Baluken de konuşmacıydı ona da aynı fezleke gelmişti. Daha sonra yargılamaya dönüştürülerek dosyaya gönderilmişti. Dolayısıyla fezlekenin sadece benimle ilgili küçük bir bölümü var.

Fezleke savcısı Uğur Özcan bu arada tutuklu. 15 Temmuz sonrası açığa alınan savcılardandır. Bingöl’de yaptığım konuşmadan 4 ay sonra bu fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmiş. Delil olarak milletvekili mazbatası, adli sicil kaydı belirtilmiş.Tabii fezlekelerde konuşma içeriği yok. Ne konuşulduğu yazmıyor. Kürdistan ve gerilla kavramlarının konuşmamda geçmiş olması suretiyle terör örgütü propagandasını yaptığımı iddia etmiş savcı.”

Kürdistan ifadesini sadece kendilerinin değil, partisi dışındaki siyasilerin de kullandığını ifade eden Demirtaş, "Türkiye'nin bir bölgesinin adını söylemekle Türkiye bölünsün filan demiyoruz" diye konuştu.

ARA KARAR

Demirtaş'ın savunmasının ardından duruşma savcısından görüşü soruldu. Savcı, mevcut delil durumu ve Demirtaş'ın henüz savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakere arasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 15 ve 19'uncu fezlekeler hakkında ek bilirkişi raporu alınması talebinin kabulüne, Demirtaş'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Davanın duruşmasının görülmesine 16 ve 17 Temmuz'da devam edilecek.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da eski HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ve 9 milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.