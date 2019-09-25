Bugün tarihi bağımsızlık referandumunun 2’nci yıldönümü

K24 - ERBİL

Halkın yüzde 93’nün ‘Evet’ dediği tarihi Kürdistan Bağımsızlık Referandumunun üzerinden 2 yıl geçti.

Kürt milletini sevince boğan o karar 7 Haziran 2017’de alındı. Başkan Mesud Barzani, 7 Haziran’da Erbil’in Pirmam ilçesindeki konutunda hükümet yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve Yüksek Seçim Kurulu yetkililerinin katılımıyla, Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun yapılacağı tarihin belirlenmesi için geniş çaplı bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonrasında Kürtlerin kaderini değiştirecek tarihi karar verildi. Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun 25 Eylül 2017’de yapılacağı ilan edildi. Toplantıda, 25 Eylül’de yapılması kararlaştırılan bağımsızlık referandumunun sadece Kürdistan Bölgesinde değil, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde de yapılması karara bağlandı. Böylece Kerkük, Şengal, Xaneqîn ve Mahmur’da da referandum sandıkları kurulacaktı.

Referandum kararından sonra Kürdistan’ın diğer parçalarındaki Kürtler de bağımsızlık referandumuna destek verdi. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan Kürtler referanduma destek mitingleri ve panelleri düzenlendi.

Kürdistan’da yaşayan diğer etnisite ve inançlara mensup topluluklar da referanduma destek verdi. 25 Eylül’den bir gün önce ise gözler Kürdistan’a dönerken Başkan Mesud Barzani, “Halepçe’de kaybettiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için referandumdan geri adım atmayacağız” açıklamasında bulundu.

Referandum kararının alınmasının ardından Kürdistan Yüksek Seçim Kurulu, sandıkların Kürdistan Bölgesi’nde, Peşmerge’nin denetimindeki bölgelerde ve diasporada kurulacağını duyurdu.

Seçmenlere 4 dilde "Kürdistan Bölgesi ve Bölge idaresi dışında kalan Kürdistani yörelerin bağımsız devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Seçmenlerin önünde ise iki seçenek olacaktı: "Evet" ve "Hayır". Seçmenler referandumda oy verme noktalarından olduğu gibi internet üzerinden de oy kullanabildi.

Referanduma gidilirken Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe’de kitlesel destek mitingleri düzenlendi. Başkan Barzani hemen her mitingde yaptığı konuşmada kurulacak devletin sadece Kürtlerin değil, tüm Kürdistanlıların devleti olacağını ve tüm bileşenlerin haklarının tanınacağını vurguladı.

Bölge ülkelerinin tüm karşı çıkışlarına rağmen 25 Eylül’de tarihi bağımsızlık referandumu gerçekleştirildi.

Dünyada bütün gözlerin çevrildiği 25 Eylül’de Kürdistan’da halk sandık başına giderek bağımsızlık için oy kullandı. Halkın yüksek katılım gösterdiği tarihi referandumun sonuçları ise Yüksek Seçim ve Referandum Kurulu tarafından 10 Ekim’de açıklandı.

Açıklamaya göre referandum sonuçları şöyle oldu:

Seçmen sayısı: 4 milyon 581 bin 255

Oy kullanan seçmen sayısı: 3 milyon 305 bin 925

Geçersiz oy sayısı: 219 bin 990

Geçerli oy sayısı: 3 milyon 085 bin 935

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Evet: 2 milyon 861 bin 471 - % 92.73

Hayır: 224 bin 468 - %7.27