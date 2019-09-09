Hizbullah: İHA düşürdük

HABER MERKEZİ

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Örgütün El Manar televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre İHA, iki ülke sınırındaki Ramyeh köyü üzerinde düşürüldü. Hizbullah, sınır ihlali yaptığını öne sürdükleri aracın şu anda ellerinde olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu ve Hizbullah güçleri arasındaki gerginlik, Beyrut'un güneyinde iki İHA'nın düşürülmesinden bu yana artıyor. Geçtiğimiz hafta sınırda yaşanan çatışmada taraflar, birbirlerine ait askeri hedefleri vurduklarını açıkladı.

İsrail'in kendilerine saldırması durumunda karşılık vereceklerini belirten Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Artık istedikleri gibi Lübnan'ın hava sahasına İHA gönderemeyecekler. Bu İHA'lar Hizbullah'ın seçtiği zaman ve mekanda düşürülecek" şeklinde konuşmuştu.

Diğer yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, İran destekli Hizbullah'ın hassas füze projesi için Tahran'dan yardım aldığını vurguluyor.