3 ülkede coronavirüs vakalarında artış

HABER MERKEZİ

Tayland ve Singapur'da 6'şar, Güney Kore'de bir kişide daha yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Tayland Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 4 Taylandlı ve 2 Çinlide coronavirüs tespit edildiğini duyurarak, ülkede 19 olan vaka sayısının 25'e çıktığını belirtti.

Singapur Sağlık Bakanlığı, 6 kişide daha coronavirüs tespit edildiğini açıklayarak, vaka sayısının 24'e çıktığını duyurdu.

Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada da Tayland'ı ziyaret ettikten sonra ülkesine dönen 42 yaşındaki bir Güney Korelide yeni tip coronavirüsün tespit edildiği belirtildi. Böylece Güney Kore'deki coronavirüs vakasının 16'ya yükseldiği ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI 400'Ü AŞTI

Çin'de, yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 427'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 438'e yükselmişti.

Yeni tip coronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerdeki vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 8, Tayvan'da 10, Japonya'da 20, Tayland'da 25, Singapur'da 24, Güney Kore'de 16, Avustralya'da 7, Almanya'da 12, ABD'de 11, Malezya ve Vietnam'da 10'ar, Fransa'da 6, BAE'de 5, Kanada'da 4, Hindistan'da 3, İtalya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Filipinler'de 2'şer, Belçika, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İsveç ve İspanya'da birer."