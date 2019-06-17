5 ülkede milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

HABER MERKEZİ

Elektrik kesintisi, 5 Latin Amerika ülkesinde günlük hayatı durdururken, Arjantin ve Uruguay'ın tamamında 48 milyon kişi kesintiden etkilendi.

Güney Amerika'da milyonlarca kişi karanlıkta kaldı. Arjantin ve Uruguay'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

Arjantin'de yerel saatle 07.00 sıralarında yaşanan kesinti Brezilya, Şili ve Paraguay'ın bazı bölgelerini de etkiledi. Sadece Arjantin ve Uruguay'da kesintiden 48 milyon kişi etkilendi. Kesintinin nedeninin elektrik bağlantı sistemlerinde ortaya çıkan arıza olduğu bildirildi.

Arjantin'in bazı bölgelerinde halk, yerel seçim için oy kullanmaya hazırlanırken enerji kesintisiyle karşılaştı. Kesinti nedeniyle tren ve metro seferleri durdu, trafik lambaları çalışmadı. Kesintinin yaşandığı bölgelerde bazı işyerleri açılamadı, bazıları da elektrik olmadığı için hizmet veremedi.

Arjantin'in en büyük elektrik dağıtım şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı, böyle bir olayla ilk defa karşılaşıldığını belirtti.

Yaklaşık 12 saat süren kesintinin ardından Arjantin, Uruguay ve Paraguay'ın büyük bölümüne elektrik tekrar verilmeye başlandı.