Irak’taki gösterilerin bilançosu: 550 ölü

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Irak İnsan Hakları Komisyonu, ülkenin orta ve güney kentlerinde aylardır devam eden protesto gösterilerinin bilançosunu açıkladı.

İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce göstericinin öldürüldüğü, onlarcasının da akıbetinin meçhul olduğu belirtildi.

Açıklamada, gösterilerin başladığı tarihten bugüne 550 göstericinin öldürüldüğü kaydedilirken, 22 kişinin suikasta kurban gittiği, 72 kişinin de akıbetinin bilinmediği bildirildi.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet henüz kurulamadı.