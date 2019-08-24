Diyarbakır’da zırhlı araç devrildi

HABER MERKEZİ
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 polis öldü, 5 polis yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı.
Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 1'inin, hayatını kaybettiği belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)
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