Abdulmehdi hükümetine karşı ilk Şii muhalefet

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Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı, Adil Abdulmehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını duyurdu.

Irak'ta Ammar el-Hekim'in liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akımın siyasi ofisinin bugün gerçekleştirdiği istisnai toplantısında ülkede sunulan hizmetler ve Irak sokağının genel endişelerinin ele alındığı kaydedildi.

Ulusal Hikmet Akımı, Adil Abdulmehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını duyurdu.

Akımın siyasi muhalefet tercihini benimsediği belirtilen açıklamada, Akımın ulusal düzeyde bu yönde üzerine düşen rolü yerine getireceği vurgulandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Irak'ın özellikle güneyinde yaşanan elektrik kesintilerinin halk üzerinde oldukça olumsuz etki yarattığı ve bu yönde tepkilerin gittikçe büyüdüğü gözleniyor.

Ammar el-Hekim'in liderliğini yürüttüğü Ulusal Hikmet Akımı, geçen aralık ayında güvenoyu alan Adil Abdulmehdi hükümetine muhalefet bayrağı açan ilk Şii siyasi oluşum olması dikkati çekti.

Ulusal Hikmet Akımı, 329 sandalyenin olduğu Irak Parlamentosu'nda 19 milletvekiline sahip.

SADR DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Irak'taki Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, Abdulmehdi hükümetinin ülkedeki elektrik krizini çözmeye gücünün olmadığını söylemişti.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada "Elektrik enerjisi konusunun düzeltilmesine hükümetin gücünün yetmeyeceğinden emin oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede yaşanan enerji sıkıntısına dikkati çekmek isteyen Sadr, halkın çektiği sıkıntıları hissetmeleri için hükümetteki tüm yetkililerin elektriğinin kesilmesi ve kesilen enerjinin hastane ve okullara verilmesini teklif etmişti.