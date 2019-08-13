Atambayev’e ‘darbe girişimi’ suçlaması

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Kırgızistan'da yolsuzluk ve görevi kötü kullanma suçlamaları ile gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in bir darbe girişimi hazırlığında olduğu açıklandı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "(Atambayev'in) amacının bir darbe olduğunu resmi olarak söylüyorum" dedi.

Eski cumhurbaşkanının evine geçtiğimiz hafta güvenlik güçleri tarafından bir baskın düzenlenmiş fakat politikacının kaldığı köy halkının engel olması nedeniyle Atambayev gözaltına alınamamıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko hükümetten hukukun üstünlüğünü korumak adına gerekli kararların 'acilen' alınmasını istemişti.

Operasyonda sivillere karşı güvenlik güçlerini silah kullanmamaya davet eden Atambayev, gözaltına alınmasının ardından "Maalesef yetkililer yasaya uygun davranma yönündeki çağrılarımı dinlemedi" demişti.

Eski cumhurbaşkanının mafya lideri Çeçen asıllı Aziz Batukayev'in yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.