13 ilde FETÖ operasyonu

HABER MERKEZİ
Adana merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında subayların da bulunduğu 16'sı aktif askeri personel olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ soruşturmaları kapsamında, askeri mahrem yapılanmaya yönelik ardışık arandığı tespit edildiği belirtildi.
Aralarında aktif bir yüzbaşı, bir teğmen olmak üzere 16'sı aktif askeri personel olmak üzere, toplam 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürüldükten sonra Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. (Kaynak: Ajanslar)
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