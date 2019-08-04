ABD’de ikinci saldırı: 9 ölü

HABER MERKEZİ

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı El Paso’da 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra bu kez de Ohio’da silahlı saldırı düzenlendiği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ABD’de bir gecede ikinci silahlı saldırı gerçekleşti. Meksika sınırında bulunan Teksas’a bağlı El Paso'da silahlı bir saldırganın 20 kişiyi öldürüp, 26 kişiyi yaraladığı katliamdan birkaç saat sonra benzer bir silahlı saldırı haberi Ohio'dan geldi.

Silahlı bir kişinin Dayton kentinde ateş açtığı ve 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıda 16 kişi de yaralandı. Saldırganın da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dayton bölgesinde birçok tıp merkezini işleten Kettering Sağlık Ağı Sözcüsü Elizabeth Long, hastanelere çok sayıda kişinin yatırıldığını söyledi.

Polis ve FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.