Başbakan, Berhem Salih ile görüştü

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’e ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Cumhurbaşkanı Salih’le Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü amacıyla yapılan görüşme, sona erdi.

Berhem Salih’e, Irak Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin’in eşlik ettiği görüşmeye, Başbakan Mesrur Barzani’yle birlikte bazı bakanlar da katıldı.

Dün Erbil’e gelen Berhem Salih, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yle bir görüşme gerçekleştirmişti.

Berhem Salih ardından Kürdistan Parlamentosu’na geçti.