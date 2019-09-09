‘Suriye’de bin sivil öldürüldü, 600 bin kişi yerinden oldu’

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye’de mayıstan bu yana 600 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konularını ele aldı.

Suriye'de özellikle İdlib ve Hama illerinde devam eden askeri gerginliğin sivilleri, okulları ve sağlık kuruluşlarını ciddi şekilde olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bachelet, 29 Nisan'dan bu yana binden fazla sivilin öldürüldüğünü bunların en az 300'ünün çocuk olduğunu dile getirdi.

Bachelet, sivil kayıpların ana sebebinin Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin hava saldırıları olduğunu vurguladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, bölgede mayıs ayı başından bu yana 600 bin sivilin yerinden edildiğinin kayıt altına alındığına dikkati çeken Bachelet, ayrıca 51 hastane, klinik ve ambulans noktasının rejimin saldırıları nedeniyle zarar gördüğüne işaret etti.

27 Eylül'e kadar devam edecek oturumda Yemen ve Myanmar'daki insan hakları sorunlarının kapsamlı ele alınması bekleniyor.