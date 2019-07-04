‘Bağdat, Kürdistani bölgelerle ilgili komite kurdu’

K24 - BAĞDAT

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki (140’ıncı Madde kapsamındaki bölgeler) sorunların çözümü için Bağdat yönetiminin bir komite oluşturduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Haddad, yasal olmayan hiçbir yabancı silahlı gücün Irak’ta varlık göstermemesi gerektiğini ifade etti.

Irak Anayasası’nın 140’ncı maddesi kapsamındaki Kürdistani bölgelerdeki sorunların çözümü için Bağdat hükümeti tarafından bir komitenin kurulduğunu ifade eden Haddad, sorunların kısa sürede çözülmesi için Birleşmiş Milletler’le (BM) birkaç toplantının yapıldığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nde ve Irak’ta bulunan yabancı silahlı güçlere çağrı yapan Haddad, “Bağdat ve Erbil'e sorun yaratmamaları ve bölgenin durumunu gözönünde bulundurmaları gerekiyor. Çünkü Irak ve Kürdistan Bölgesi bir savaşı ve farklı ağır sorunları kaldırabilecek durumda değil” dedi.

Haddad, “Bağdat hükümeti tek başına Kürdistani bölgelerdeki sorunlarını çözemez. Bu bölgelerdeki sorunların çözümü Peşmerge ile Iraklı güçlerin birlikte geri dönmesiyle olur” şeklinde konuştu.

140’INCI MADDE

Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi, devrik diktatör Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas yönetimi döneminde, Araplaştırma politikası çerçevesinde demografisi değiştirilen bölgeleri kapsıyor.

Bu bölgelerdeki Kürtler zorla göç ettirilirken, yerlerine dışarıdan getirilen Araplar yerleştirildi.

Baas rejiminin devrildiği 2003 yılı sonrası yapılan anayasada, bu bölgelerde, Araplaştırma politikası öncesindeki demografisi gözönünde bulundurularak referanduma gidilmesi ve buraların Bağdat’a mı Erbil’e mi bağlanacağının halka sorulması kararlaştırıldı. Ancak Bağdat yönetimi 140’ıncı Madde’yi uygulamaya yanaşmadı.