BASIN ÖZETİ – 1 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hani zam yoktu
Bakanlıktan 15 Temmuz talimatı
'Cumhuriyet hepimizi için nefes'
Hakarete ceza yok
En kırılgan hak, kadın hakları
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Fırçalarıyla tarihe imza atan kadınlar
Dünya yanıyor
Bu faturayla enflasyon durmaz
Sorun 3 ilin değil bütün Türkiye'nin demokrasi meselesi
Kreş yoksa tazminatlı istifa var
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Halklar savaş değil barış istiyor
'Kayyum gaflet ve delalettir'
Petrol-iş kongrasinde Tüpraş tepkisi
Atamalar bir an önce iptal edilmeli
Doğal gaza 1 ayda ikinci zam
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Şimdi ABD düşünsün
CIA destekli körfez tezgahı
Salda için seferberlik
5 yıl sonra Beştepe'de konuşacak
Bizi ABD askeri yetiştiriyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Radyasyonu emmek
Dört bir yanda çatışma ve göç
Çocuklara hata yapma şansı verin
İlanları SETA'cılar dağıtacak
Doğalgaza yine zam
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