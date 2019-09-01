Türkiye

BASIN ÖZETİ – 1 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 1 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hani zam yoktu 

Bakanlıktan 15 Temmuz talimatı 

'Cumhuriyet hepimizi için nefes' 

Hakarete ceza yok 

En kırılgan hak, kadın hakları 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Fırçalarıyla tarihe imza atan kadınlar 

Dünya yanıyor 

Bu faturayla enflasyon durmaz 

Sorun 3 ilin değil bütün Türkiye'nin demokrasi meselesi 

Kreş yoksa tazminatlı istifa var 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Halklar savaş değil barış istiyor 

'Kayyum gaflet ve delalettir'

Petrol-iş kongrasinde Tüpraş tepkisi 

Atamalar bir an önce iptal edilmeli 

Doğal gaza 1 ayda ikinci zam 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Şimdi ABD düşünsün 

CIA destekli körfez tezgahı 

Salda için seferberlik

5 yıl sonra Beştepe'de konuşacak 

Bizi ABD askeri yetiştiriyor 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Radyasyonu emmek 

Dört bir yanda çatışma ve göç 

Çocuklara hata yapma şansı verin 

İlanları SETA'cılar dağıtacak 

Doğalgaza yine zam 

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