Hafter güçleri: Türk İHA’larının saldırısında 3 asker öldü

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Libya’da General Halife Hafter’in komutasındaki Libya UluSal Ordusu başkomutanlığından yapılan açıklamada, başkent Trablus’un güneyinde Türk insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında 3 askerin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Libya'da BM'nin inisiyatifiyle kurulup Trablus dahil batı kısmını kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı taarruza geçmiş olan Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Trablus’un güneyinde Türk İHA’ların saldırısında 3 askerin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İHA kurbanlarının rütbelerinin albay, binbaşı ve er olduğu kaydedildi.

Geçen haziranda Trablus'a yönelik taaruzunda stratejik kayıp yaşayan Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu ,UMH’nin havalandırdığı Türkiye yapımı bir İHA'yı vurduğunu duyurmuştu.

Libya'ya gidecek Türk uçak ve gemilerini 'düşman hedefi' ilan eden Hafter güçleri, Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik yaptırım uygulayacaklarını ve Libya'daki her türlü Türk askeri varlığına düşman muamelesi yapacaklarını açıklamıştı. Ardından Hafter güçleri, 6 Türkiye vatandaşını da birkaç gün alıkoymuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Trablus civarlarındaki çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5.5 binden fazla kişi de yaralandı.