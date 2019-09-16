Başbakan’dan birlikte yaşam vurgusu

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok’un Zaho ilçesine bağlı Sorya köyünde yaşanan katliamın 50’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başbakanlık sitesinden yayınlanan mesajda Başbakan Mesrur Barzani, “Geçtiğimiz yüzyılın 60’lı yıllarında Baas Rejimi, Duhok iline bağlı Surya köyünde çeşitli büyük suçlara imza attı. Onlarca Keldani, Asuri, Süryani Hristiyan ve Müslüman bu katliamlarda kurban oldular. Bu vesileyle tüm Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam olsun” ifadelerine yer verdi.

Surya köyündeki birlikte yaşam kültürünün önemine vurgu yapan Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nde farklı ırk ve dinlere mensup vatandaşların eşitlik ve adalet içerisinde yaşamasının altını çizdi.

1969 yılında Baas rejimi tarafından Surya köyünde gerçekleştirilen katliamda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Hristiyan ve Müslüman katledilmiş, onlarcası da yaralanmıştı.