Cabbar Yawer: PKK’nin güç oluşturması yasadışıdır

K24 - ERBİL

Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yawer, “PKK ile Türkiye arasındaki çatışmalar nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nde 450 köy boşaltılmış durumda. PKK tarafından bir güç oluşturulması yanlış ve yasadışıdır” dedi.

K24’e konuşan Cabbar Yawer, “Kürdistan Bölgesi topraklarının, sınırdaki muhalif güçlerin varlığı nedeniyle Türkiye ve İran tarafından bombalanması egemenlikle ilgili bir konudur ve Irak hükümetinin, sınır ihlalleriyle ilgili komşu ülkelerle görüşmesi gerekir. Çünkü anayasaya göre Kürdistan Bölgesi sınırlarla ilgili diğer ülkelerle görüşme yapamaz” diye belirtti.

“Kürdistan Bölgesi’nin ekonomisi Türkiye ve İran’a dayanıyor” diyen Yawer, “Bu yüzden sınırlardaki kargaşalar Kürdistan Bölgesi vatandaşları için sorun yaratıyor” ifadesini kullandı.

Cabbar Yawer devamında şunları söyledi:

“PKK ile Türkiye arasındaki çatışmalar nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nde 450 köy boşaltılmış durumda. Halk, bağ ve bahçelerine gidemiyor. Son zamanlarda da bazı, PKK - Türkiye çatışmasıyla ilgili olmayan bazı vatandaşlar şehit düştü, yaralananlar oldu. Taraflar şunu anlamalı: Kürdistan Bölgesi sınırlarını komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanmak, güvenliğin bozulmasına ve vatandaşların zarar görmesine neden olmaktadır. Kendileri durumu göz önünde bulundurmalı çünkü Kürdistan Bölgesi, Kürdistan’ın diğer parçaları için de bir kazanımdır.”

Peşmerge Bakanlığı ile PKK arasında hiçbir ilişki söz konusu olmadığını vurgulayan Yawer, Peşmerge’nin Kürdistan Bölgesi’nin resmi bir gücü olduğunu ve yasaların, diğer ülkelerdeki muhalif güçlerle ilişki kurmalarına izin vermediğini kaydetti.

Yawer, “Kürdistan Bölgesi güçleri sorununu çözmek ve bütün güçleri Peşmerge Bakanlığı bünyesine almak istiyoruz. 9’uncu kabine döneminde, Peşmerge Bakanlığı’nda reform yapılmasını bekliyoruz” diye belirtti.

PKK tarafından bir silahlı milis gücünün oluşturulmasıyla ilgili ise Cabbar Yawer şunları söyledi:

“PKK’nin yaptığı yanlıştır. Kürdistan Bölgesi’nde hükümet ve parlamento var ve Peşmerge Güçleri ve iç güvenlik, Kürdistan Bölgesi’nin resmi güçleridir. Çalışma ve görevleri yasalara göre belirlenmiştir. Kürdistan Bölgesi resmi güçlerle korunmaktadır. Kürdistan Bölgesi Hükümeti dışında hiçbir güç kurulmamalıdır. Nasıl bir ülkedeki muhalif bir güç gelip ‘Kürdistan Bölgesi’ni koruyoruz’ diyebilir?”

Yawer son olarak, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin PKK ile Türkiye arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için defalarca girişimde bulunduğunu dile getirdi.