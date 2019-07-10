Başkan Barzani’den hükümete destek

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve yeni hükümet kabinesine destek mesajı verdi.

Başkan Barzani, Twitter hesabından, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yeni kabinesinin Başbakanı olarak seçilen Mesrur Barzani’ye başarılar diliyorum. O, Kürdistan Bölgesi halkının çıkarlarını gözetecektir. Onu her zaman destekleyeceğim” mesajını paylaştı.

Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir.”