Afrin’de patlama!

K24 - AFRİN

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentine bağlı Kuzel ile Basut köylerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Afrin’den bir kaynağın K24’e verdiği bilgiye göre; bugün Afrin’e bağlı Kuzel ile Basut köylerini birbirini bağlayan yolda önceden yerleştirilmiş bir bombanın patlaması sonucu Nihat Hemo (16) adında bir genç hayatını kaybetti.

Kaynak, patlayan bombanın yakınında, başka bir bombanın bulunduğunu ve bomba imha ekiplerinin inceleme yaptıklarını aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 18 Mart 2018’de Afrin’e girmesinde sonra, Afrin’in birçok bölgesinde önceden yerleştirilmiş bombaların olduğu kaydedildi.

Bu bombaların patlaması sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı belirtiliyor.

Ayrıca bu bombaların kimler tarafından daha önce yerleştirildiği de netlik kazanmış değil.