‘Polis floresan tozu kullanıyor’ iddiası

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Çin’e iade tasarısı protestolarına katılan Hong Kongluların tespiti için polisin floresan tozu kullandığı iddia ediliyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesi tasarısını protesto eden binlerce kişi her gün bölgenin çeşitli kesimlerinde toplanıyor.

Protestocular, polisin kendilerini teşhis edememesi için çeşitli yöntemleri deniyor. Yüz tanıma kuleleri yıkılıyor, tek tip siyah tişört giyiliyor.

Apple Daily'nin haberine göre ise Hong Kong polisi, protestocuların tespitini sağlamak adına yeni bir yöntem geliştirdi.

Buna göre protestocuların üzerine floresan tozu serpiliyor ve bu şekilde kişilerin protestolara katıp katılmadığı belirleniyor.

Helikopterle serpildiği tahmin edilen tozun çıplak gözle görülemediği bildiriliyor. (Kaynak: Reuters)