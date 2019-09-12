Lavrov’un Kürdistan Bölgesi’ne geleceği tarih belli oldu

HABER MERKEZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceği tarihi açıkladı.
Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 7 – 8 Ekim tarihlerinde Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde temaslarda bulunacağını söyledi.
Lavrov’un Bağdat’ta Iraklı yetkililerle bir araya geleceğini kaydeden Zaharova, ardından Erbil’de Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.
Zaharova, Lavrov’un Erbil ve Bağdat’taki görüşmelerinde Irak, Suriye, Körfez’deki gelişmeler, İran ve Filistin meselesi özelinde Ortadoğu’daki gelişmeleri masaya yatıracağını ifade etti.
Görüşmelerde terörle mücadele konusunun da gündeme geleceğini kaydeden Zaharova, ziyaretin Rusya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını dile getirdi.
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