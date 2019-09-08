Erdoğan: ABD güvenli bölgeyi YPG için istiyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde' dedi.

Malatya'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şimdi bir kez daha çetin bir mücadelenin içindeyiz. Suriye'nin kuzeyi ile Irak sınırımızı önemli ölçüde güvence altına aldık. Rusya ve İran ile işbirliği halinde yoğun çaba harcıyoruz. Üçlü zirvede bu konuları bir kez daha ele alacağız" dedi.

Türkiye ve Rojava sınırında oluşturulan 'güvenli bölge' ile ilgili ABD'yi hedef alan Erdoğan, "Bizim için asıl tehdit Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasıdır. Güvenli bölge için ABD ile görüşme halindeyiz. Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız."

AFRİN'İ ÖRNEK VERDİ

Bölge halkı bizim yanımızda olacaktır. Terör örgütü ülkemizdeki milyonlarca Suriyeli kardeşimize güven vermiyor. Biz bu tecrübeyi Afrin için yaşadık. Afrin için neler söyleniyordu. Biz orayı 2 aya varmadan güvenli hale getirdik. Türkiye'nin buralarda insan hakları ihlali olmamıştır. Suriye'de 8. yılını geride bırakan kaos döneminde 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Bu mesele Türkiye açısından hayati bir zorunluluktur. Kendi hayati önceliklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye gibi bir ülkeyi terör örgütlerine terk edecek bir anlayış tüm dünya için tehlike arz ediyor demektir."