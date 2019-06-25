Kerkük'te DAİŞ’e operasyon

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Kerkük’te terör örgütü DAİŞ’e yönelik yapılan operasyonda 14 örgüt mensubu öldürüldü.

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te askeri koalisyona bağlı savaş uçaklarının destek verdiği operasyonda 14 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü ve örgütün lider kadrosundan bir kişinin de yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Kerkük vilayetinin merkezindeki Vahde semtinde gerçekleşen operasyonun iki gün sürdüğü ve çok sayıda silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.

DAİŞ son zamanlarda Diyala, Kerkük ve Selahaddin kentlerinde saldırılar düzenliyor.

Özellikle 16 Ekim 2017’de Peşmerge’nin Kerkük’ten çekilmesinden sonra örgütün saldırılarının şiddetlendiği bildiriliyor.

Bağdat yönetimi Aralık 2017'de ülke topraklarının DAİŞ'in elinden kurtarıldığını duyurmuştu.