Kerkük Merkez Kaymakamı gözaltına alındı

K24 - KERKÜK

Kerkük’ün atanmış kaymakamı Felah Halil, Kerkük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan dava kapsamında gözaltına alındı.

K24’ün Kerkük güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 16 Ekim 2017 tarihinden sonra Kerkük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait arazide yapılaşmaya gidildiği ve Kerkük’ün atanmış kaymakamının duruma müdahale etmediği kaydedildi.

Söz konusu gelişmeyle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan dava kapsamında Halil’in gözaltına alındığı bildirildi.

Kerkük İl Meclisi Temizeller Komisyonu Başkanı Necat Hasan, Halil’in gözaltına alındığını doğrulayarak, atanmış kaymakamın iddia edildiği gibi yolsuzlukla suçlanmadığını ifade etti.

Kerkük merkez kaymakamlığı makamı, Kerkük Valiliği makamı gibi Kürtlerin istihkakı olduğu halde 16 Ekim olaylarının ardından Türkmenlere verilmişti. Kerkük Valiliği’ne ise Arap olan Rakan Cuburi atanmıştı.