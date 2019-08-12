Hindistan’da ağır bilanço: 147 ölü, yüz binlerce tahliye

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Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı en az 147'ye yükselirken ülkede dünya mirası alanlarının bir kısmı sular altında kaldı.

Hindistan'ın Karnataka, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 147'ye yükseldi. Kurtarma ekipleri hummalı çalışmalara devam ederken yüz binlerce insan selin yıktığı bölgelerden yardım çadırlarına aktarıldı.

Hint yetkililer ülkedeki dünya miras alanı olan birçok yerin sular altında kaldığını açıkladı.

Heyelan ve devam eden şiddetli yağış kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattı. Selin vurduğu çoğu bölgede tren hizmeti durduruldu.

Kerala eyalet yetkilileri yalnızca bu bölgede 57 kişinin sel sonucu yaşamını yitirdiğini, 165 bin kişinin ise devlet tarafından sağlanan yardım kamplarına teslim edildiğini açıkladı.

Kerala eyaletinin lideri Pinarayi Vijayan, evlerin metrelerce yükseklikte çamurla kaplanması nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığını söyledi. Bölge yetkilileri çalışmaların beklenen fırtına ve yağıştan etkileneceği konusunda endişeli.

Karnataka eyaletinde ise dünya kültür mirası listesinde yer alan Hampi kentinde birçok yapı sular altında kaldı. Bölgede en az 60 kişi hayatını kaybederken 227 bin kişi yardım kampına sığındı.

Maharaştra'nın da aralarında bulunduğu bu üç eyalet en büyük hasarı görürken Gujarat, Assam ve Bihar da sel felaketinin zarar verdiği eyaletlerden oldu.

Kongre partisi ise Assam, Bihar ve Gujarat'da bu yıl 446 kişinin sel sonucu öldüğünü söyledi ve hükümeti selle mücadele politikalarında başarısız olduğu konusunda eleştirdi.