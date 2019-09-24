Türkiye

BASIN ÖZETİ – 24 Eylül 2019

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
BASIN ÖZETİ – 24 Eylül 2019
haber manşet basın başlık gazete tr


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İttifaklar çatırdıyor 

Siyasette IMF polemiği 

Cezası az suç işle içeri girme 

Suriye'de F-16 uçuşu

Malezya not kırdı 


 Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kamuda çakar 1 Kasım'da biter 

IMF Ankara'yı karıştırdı 

Anne baba ilgileniyorsa okulda başarı daha fazla 

Kilitlenen 244 bin dosyaya AYM anahtarı 

Emmy'yi 'ejderha' yuttu 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bir işsizin isyanı 

Demirtaş'ın avukatları suç duyurusunda bulunacak 

Hırsızlık mı yapalım?

Irak'ta 2 asker yaşamını yitirdi 

ABD'de metal grevi sınıfı hareketlendirdi 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hesabı tek tek soracağız 

Ne konuştunuz açıklayın

5 saat tedavi gördü 

Bu anaların elini bırakmayız 

Antalya'da kriz merkezi kuruldu 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ekolojik isyan 

Günde 10 kişiye hakaret davası 

Muhalefet yargı paketini sunacak 

10 öğrenciden 4'ü okuduğunu anlamıyor 

Gençler ihanetinizin farkına vardı 

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler