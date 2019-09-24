BASIN ÖZETİ – 24 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İttifaklar çatırdıyor
Siyasette IMF polemiği
Cezası az suç işle içeri girme
Suriye'de F-16 uçuşu
Malezya not kırdı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kamuda çakar 1 Kasım'da biter
IMF Ankara'yı karıştırdı
Anne baba ilgileniyorsa okulda başarı daha fazla
Kilitlenen 244 bin dosyaya AYM anahtarı
Emmy'yi 'ejderha' yuttu
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bir işsizin isyanı
Demirtaş'ın avukatları suç duyurusunda bulunacak
Hırsızlık mı yapalım?
Irak'ta 2 asker yaşamını yitirdi
ABD'de metal grevi sınıfı hareketlendirdi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hesabı tek tek soracağız
Ne konuştunuz açıklayın
5 saat tedavi gördü
Bu anaların elini bırakmayız
Antalya'da kriz merkezi kuruldu
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ekolojik isyan
Günde 10 kişiye hakaret davası
Muhalefet yargı paketini sunacak
10 öğrenciden 4'ü okuduğunu anlamıyor
Gençler ihanetinizin farkına vardı
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