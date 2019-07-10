Ankara’dan ABD'ye S-400 yanıtı: Yanlış adımlardan kaçının

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dün S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yaptığı açıklama hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün dün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde S-400’ler konusunda Türkiye’ye adil muamele yapılmadığını söylediğini dile getiren Aksoy, şunları ifade etti:

“Türkiye'yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD'nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik, ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin dün akşam açıklamalarda bulunmuştu.

"Neredeyse her gün Türkiye'nin S-400'ün kontrolünü ele geçirdiğini bildiren haberler alıyoruz" diye Ortagus, şunları ifade etmişti:

"Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrımız değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik."

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "Türk makamları, Kongre'den geçmiş olan tasarının CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olduğunu biliyor" demişti.