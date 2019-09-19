AP'den kayyum kararına kınama

HABER MERKEZİ
Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını kınayan bir karar taslağını kabul etti.
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu aldığı kararda, Türkiye'nin Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını kınadı.
Kararda, söz konusu belediye başkanlarının terörle bağlantıları olduğu yönündeki iddiaların tartışılır olduğu ifade edilirken, kayyum atamalarının demokratik yapıyı zedelediği belirtildi.
Kararda, söz konusu belediye başkanlarının tekrar görevlerine iade edilmesi çağrısı yapıldı.
19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış, yerlerine söz konusu illerin valileri kayyum olarak atanmıştı.
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