Bağdat: Türk askeri varlığına karşıyız

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Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, Türk askerinin Irak topraklarındaki varlığını kabul etmediklerini söyledi.

Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Mısır’ın başkenti Kahire’deki toplantısında konuşan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, “Bu konuyla ilgili Bağdat, Ankara’yla sürekli görüşme halindedir ve Türk kardeşlerimiz de bu konunun hassasiyetini anlıyor” dedi.

“Türk askeri varlığının Irak topraklarındaki varlığının son bulması için her türlü çabayı göstereceğiz” diyen Ali Hekim, Türkiye ile güvenlik alanında işbirliğine hazır oldukları mesajını da verdi.

Ali Hekim, Türkiye’yle dışişleri ve savunma bakanlıkları ile istihbarat düzeyinde sürekli bir iletişim halinde olduklarını kaydetti.

PKK hakkında ise Iraklı Bakan, “PKK örgütünün oluşturduğu tehdidin ve amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Türk tarafıyla bu konuda çaba gösteriyoruz” dedi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kürdistan Bölgesi sınırlarında kalan Xakurk bölgesinde 28 Mayıs’ta PKK unsurlarına yönelik operasyon başlatmıştı.