K24 ÖZEL - Uzmanlar: İdlib gerilimi tırmanmayacak

K24 - İSTANBUL

Suriye’nin İdlib kentindeki gerilimin şiddetli çatışmalara dönüşmeyeceğini ifade eden uzmanlar, Türkiye-Rusya ilişkilerine dikkat çekti.

3 Şubat Pazartesi günü Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları arasında yaşanan çatışmada 7 asker ve 1 sivil hayatını kaybetmişti.

Çatışma nedeniyle Türk ve Rus unsurlarının Rojava’nın Kobani kenti bölgesinde yapacağı devriye süresiz iptal edilmişti.

Şam - Ankara gerilimiyle ilgili K24’ün sorularına yanıt veren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İlter Turan, “Suriye bir eylemde bulunmuştur. Türkiye, böyle bir eylemin karşılığını vermiştir. Türkiye ve Rusya bu işin tırmanmasını arzulamamaktadır” dedi.

Bu saldırının Rusya’ya bir mesaj niteliği taşıdığını ifade eden İlter Turan, “Diyor ki, ‘biz sizinle anlaşmalar çerçevesinde Suriye’de işbirliği yapıyoruz, ama bu anlaşmaların gözetilmemesinde sizler de bir rol üstlenecek olursanız biz böyle bir gelişmeyi kabul edemeyiz.’”

Turan, “Bundan sonra Türkiye’nin denetlediği noktalara karşı Suriye saldırılarının yumuşamasını beklemek mümkündür” ifadelerini kullandı.

URAS: KONUYU UZATMAYACAKLAR

Eski milletvekilli ve akademisyen Doç. Dr. Ufuk Uras ise, K24’e yaptığı değerlendirmede, Dar alandaki kısa paslaşmalar nedeniyle meydana gelen bir yol kazası olarak bakmak lazım. Konuyu uzatacaklarını zannetmiyorum” dedi.

Rusya ve Türkiye arasında çok stratejik ilişkilerin olduğundan söz eden Uras, doğalgaz anlaşması ile nükleer konusuna değinerek, “O yüzden bu stratejik ilişkilere feda etmezler” diye konuştu.

Uras, Türkiye-Rusya gerilimi belki ABD’nin işine gelir, ama bu noktada bütün taraflar sağduyulu davranacaktır” ifadelerini kullandı.

İDLİB'DEKİ ÇATIŞMA

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye rejim askerleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 5 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yanıt verildiğini duyurarak, "76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi" demişti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.