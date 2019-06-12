KDUB’den Mesrur Barzani’nin kuracağı hükümete destek

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokratik Ulusal Birliği (KDUB), Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye tam destek verdiğini açıkladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan KDUB Genel Sekreteri Ğafur Maxmuri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kürdistan Demokratik Ulusal Birliği olarak Sayın Mesrur Barzani’ye tam desteğimizi ilan ediyor, destek olabileceğimiz tüm konularda desteğimizi esirgemeyeceğimizi belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mesrur Barzani’nin yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kuracak olmasından memnuyet duyduklarını kaydeden Maxmuri, Mesrur Barzani şahsında yeni hükümete başarılar dilediklerini belirtti.

Mesrur Barzani hükümetinin Kürdistan’ı siyasi, ekonomik ve sosyal açılardan daha ileri noktalara taşıyacağından emin olduklarını vurgulayan Maxmuri, yeni süreçte Kürdistan Bölgesi’nde resmi kurumlarında daha sistematik bir işleyişe kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.

Hükümetin, Kürdistan Bölgesi’ndeki sistematikleşmenin ileriye taşınması için diğer siyasi kesimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve aydınların fikirlerini alması gerektiğini söyleyen Maxmuri, Kürdistan Bölgesi halkının haklarının geleceği konusunda KDUB’nin yeni hükümete tam destek verdiğini bildirdi.