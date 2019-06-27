AB: İdlib için endişeliyiz

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 28 üye ülkenin İdlib'deki gelişmelerden endişeli olduğunu, sivilleri ve altyapıları hedef alan saldırıları kınadığını belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Mogherini, tüm üye ülkeler adına yaptığı yazılı açıklamada, birliğin İdlib'deki gelişmelerden duyduğu derin endişeyi ifade etti.

Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın siviller, okullar, sağlık kuruluşları ve benzer altyapıları hedef alan saldırılarının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Mogherini, AB'nin bu saldırıları gerçekleştirenleri kınadığını kaydetti.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Mogherini, "Vahşet devam ettiği müddetçe barış gerçekleşemez. Suriye'deki sorunun askeri çözümü mümkün değildir" dedi.

İDLİB’DE “GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ”

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana silahlı radikal grupların kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te silahlı grupların kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana Toplantısı'nda, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.