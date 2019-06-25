AK Parti’den ‘Öcalan mektubu’ tepkisi

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Abdullah Öcalan’ın mektubuyla ilgili, “Burada herhangi bir istismar olacak olsa hiçbir şekilde kimsenin girmemesi gereken gayrimeşru bir beklentiye girecek olsak, o gece daha Cumhurbaşkanımızın ne dediğini hatırlayalım” dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminden önce Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından kamuoyuyla paylaşılan PKK lideri Abdullah Öcalan’a ait mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bahsettiğiniz kişi başvurmuş, başvurusu kabul görmüş. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla ve kendisinin bahsettiğine göre, bu tip çalışmaları olan birisi olduğu görülüyor. Bu başvuru kanunu mekanizmalar içerisinde gerçekleştirilmiş, olumlu karşılanmış ve bu görüşme gerçekleşmiştir. Daha sonra da terörist başı tarafından bu mesaj bu şahsa verilmiş ve bir şekilde ortaya çıkmış anladığım kadarıyla.

Burada şöyle bir şey yapılıyor; sanki seçime dönük olarak biz bunu organize ettik, buradan medet umduk gibisinden. Halbuki bu haberlerin yayınladığı tarihte bile terörle ilgili tutumumuzu net bir şekilde söylüyorduk. Burada herhangi bir istismar olacak olsa hiçbir şekilde kimsenin girmemesi gereken gayrimeşru bir beklentiye girecek olsak o gece daha Cumhurbaşkanımızın ne dediğini hatırlayalım; Terörist başı ile diğerleri arasında kirli ilişkileri gösteren bir tablo dedi.”

OSMAN ÖCALAN’IN TRT’YE ÇIKMASI

Öte yandan, TRT Kurdi’ye demeç veren Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan ilgili de açıklamalarda bulunan Çelik, şunları ifade etti:

“Örgüt içindeki kirli ilişkiler ve benzeri konularla ilgili olarak bahsettiğiniz şahıs TRT Kurdi’nin muhabirine beyanat vermek istemiştir. Sonuç olarak ortaya ne çıkmıştır, terör örgütü içerisindeki kirli ilişkilerin nasıl olduğu ortaya çıkmıştır. Siyasi partilerle ilişkilerin, Kandil’le ilişkilerin nasıl olduğu ortaya çıkmıştır. TRT Kurdi, Suriye, Irak, İran tarafında geniş bir yayın ağına sahip son derece stratejik bir kanal. Burada PKK’nın istismar faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor. Çok sayıda televizyon kanalını ortaya koyuyorlar. TRT Kurdi burada kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan veren bir yayın yapmıştır.”

İSTANBUL SEÇİMİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti ve “İstanbul’a hayırlı olsun” dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

“Netice itibarıyla yapılan son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir. Sonucu saygıyla karşılıyoruz. Bu demokrat olmanın gereğidir. Seçim sonuçları bu MYK’dan başlayarak kapsamlı bir şekilde önümüzdeki günlerde değerlendirmeye devam edecektir.”

“İDLİB’DE SALDIRININ CEVABI VERİLİR”

Çelik, İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunmasına dönük olarak hassasiyetin Şam rejimi tarafından istismar edildiğini söyleyerek, “Açıkça ateşkes ihlalinde bulunarak orada sivil insanlar hayatını kaybetti. Bu konularla ilgili Rusya’ya sürekli açık tutumumuzu iletiyoruz. TSK’nın gözlem noktalara yapılan saldırılara karşı sert karşılık vereceğimizi iletmiş olduk. Herkesi rejimin ihlallerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Buradan Türkiye’nin Suriye halkının tamamından yana olan tavrı aynen devam etmektedir” dedi.