BASIN ÖZETİ – 31 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kapıya dayandılar
Giyotinli yargıçlar
94 yıllık tarihi hastaneye kilit
Neyi gizliyorsunuz?
Potada büyük şölen başlıyor
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Çölü sıkıp suyunu çıkardılar
Katilin garip savunması 'yanlışlıkla yaktım'
İlk dalga sınırda
Bize doğru geliyorlar
Cinayeti polis dahil herkes izledi
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Patron dışarıda işçi mezarda
Kolombiya dersi: Barış halkla inşa edilir
Öncelik eğitim kalitesi olmalı
Sınırda cihatçı provokasyonu
Tek adam rejimi kayyumsuz yapamaz
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Mit'ten yeni paket
ABD uçağı BAE'den kalktı Akdeniz'i izledi
Alman siyasetinde Erdoğan depremi
Yeni göç dalgası avrupayı vurur
Bir bir gidiyorlar
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kayyum ve saray sakıncalı bulundu
Kadınlar sahada daha başarılı
Bu neyin iyi hali
Yargı bağımsızlığı için törene katılmıyoruz
Öğretmeni sınıfta bırakan sistem
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