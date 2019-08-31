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BASIN ÖZETİ – 31 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 31 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kapıya dayandılar 

Giyotinli yargıçlar 

94 yıllık tarihi hastaneye kilit 

Neyi gizliyorsunuz?

Potada büyük şölen başlıyor


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Çölü sıkıp suyunu çıkardılar 

Katilin garip savunması 'yanlışlıkla yaktım'

İlk dalga sınırda 

Bize doğru geliyorlar 

Cinayeti polis dahil herkes izledi 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Patron dışarıda işçi mezarda 

Kolombiya dersi: Barış halkla inşa edilir 

Öncelik eğitim kalitesi olmalı 

Sınırda cihatçı provokasyonu

Tek adam rejimi kayyumsuz yapamaz 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Mit'ten yeni paket

ABD uçağı BAE'den kalktı Akdeniz'i izledi 

Alman siyasetinde Erdoğan depremi 

Yeni göç dalgası avrupayı vurur 

Bir bir gidiyorlar 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kayyum ve saray sakıncalı bulundu 

Kadınlar sahada daha başarılı 

Bu neyin iyi hali

Yargı bağımsızlığı için törene katılmıyoruz

Öğretmeni sınıfta bırakan sistem 

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