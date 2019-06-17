Kamışlo’da bombalı saldırı!

K24 - KAMIŞLO
Batı Kürdistan’ın (Rojava) Kamışlo kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Kamışlo’dan bildiren K24 muhabiri, bomba yüklü bir araçla PYD asayişi noktasının hedef alındığını söyledi. Yaşanan patlamada 4 kişi yaralanırken, çevrede maddi hasar meydana geldi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Bölgeyi ablukaya alan asayiş güçleri, inceleme başlattı.
Kamışlo kenti, Haseke vilayeti sınırlarında yer alıyor.
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