Kürdistan

Kamışlo’da bombalı saldırı!

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Kamışlo’da bombalı saldırı!
Olay yeri
Kamışlo Rojava patlama saldırı

K24 - KAMIŞLO

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Kamışlo kentinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Kamışlo’dan bildiren K24 muhabiri, bomba yüklü bir araçla PYD asayişi noktasının hedef alındığını söyledi. Yaşanan patlamada 4 kişi yaralanırken, çevrede maddi hasar meydana geldi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Bölgeyi ablukaya alan asayiş güçleri, inceleme başlattı.

Kamışlo kenti, Haseke vilayeti sınırlarında yer alıyor.


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