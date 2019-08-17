Keşmir’in dış dünyayla bağlantısı yeniden kuruluyor

HABER MERKEZİ

Bir süredir dış dünyayla bağlantısı kesilen Cammu Keşmir’de telefonların yeniden hizmete girmeye başladığı bildirildi.

Keşmir’in Hindistan’ın kontrolu altındaki bölümünde ay başından bu yana tüm telefon, cep telefonu ve internet bağlantıları kesilmişti.

Yeni Delhi hükümeti bu süre içinde çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeye onbinlerce asker sevk etti, bölge tamamen giriş-çıkışlara kapatıldı ve dış dünyayla irtibatı kesildi.

Hindistan parlamentosu, bir süre önce tartışmalı bu bölgeye tanınan özerklik statüsünü de kaldırma yönünde karar almış, karar Pakistan’la gerginliğin daha da tırmanmasına yol açmıştı. Kriz dün New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de özel bir toplantıda ele alındı.

Keşmir, 1947’de birer gün arayla İngiltere’den ayrılıp bağımsızlıklarını ilan eden Pakistan ve Hindistan arasında bölünmüş durumda. Ancak iki ülke de bölgenin tamamında hak iddia ediyor. Keşmir sorunu, nükleer güce sahip iki ülke arasında defalarca silahlı çatışmaya ve kimi zaman da savaşa yol açtı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde bölgeyi bölen sınırdan halkın serbestçe geçmesine izin veriliyor.