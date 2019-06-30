İtalya’dan Fransa ve Almanya’ya göçmen tepkisi

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Akdeniz'deki göçmen sorunu bir kez daha Avrupa Birliği (AB) ülkelerini karşı karşıya getirirken, İtalya hükümetinin düzensiz göçmenlere karşı politikasına Fransa ve Almanya'ya tepki gösterdi.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un kendisine ait Hollanda bayraklı bir gemiyle Akdeniz'de kurtardığı 53 düzensiz göçmenin tamamı geçen cuma akşamı karaya çıkarken, Alman kadın gemi kaptanı Carlota Rackete'nin ev hapsine alınması tartışma yarattı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Mevcut İtalya hükümeti, Avrupa'yı dayanışma eksikliğiyle suçlayıp, Avrupalı partnerleriyle istişarelerde bulunmadan çözüm seçenekleri sunuyor. Limanların kapatılması bir deniz hakkı ihlalidir" açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da "İnsan hayatı kurtarmak insani zorunluluktur. Denizde hayat kurtarmak bir suç olmamalı. İtalyan adaleti suçlamalara bir an önce açıklık getirmeli" ifadelerini kullandı.

İtalya'da göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan aşırı sağ görüşlü Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Almanya ve Fransa'dan gelen açıklamalara sert karşılık verdi.

Salvini, "İtalya hiç kimseden ders alacak değil. Özellikle de Fransa'dan" dedi. Salvini ayrıca sosyal medya aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, tutuklanan gemi kaptanının "yasa dışı hareket ettiğini" savundu.

NE OLMUŞTU?

Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10 daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsade etmişti. Gemide kalan 41 düzensiz göçmen, kaptan Rackete'in engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra karaya çıkmıştı.