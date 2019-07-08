İran’dan Avrupa’ya: 60 gününüz var

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Abbas Mousavi, Avrupa'nın nükleer anlaşmayı kurtarmak için 60 gününün olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, yaptığı basın açıklamasında, İran'ın nükleer anlaşma için eylüle kadar başka bir son tarih teklif etmeyeceğini, Avrupa'nın anlaşmayı kurtarmak için 60 gününün olduğunu dile getirdi.

Mousavi, İran’ın Avrupalı ortaklarıyla müzakerelere hala açık olduğunu ve taahhütlerini yerine getirme yolunda adım atacaklarını umduğunu söyledi.

İran, ABD’deki yaptırımlar etrafında bir yol bulması ve anlaşmanın vaat edilen ekonomik rahatlamayı sağlaması için Avrupa ortaklarına baskı yapıyor.

ABD ise, tek taraflı olarak bir yıl önce anlaşmadan çekilmişti.

ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı ülkeler, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine çok yaklaştığını ileri sürmüş, Birleşmiş Milletler (BM) ile birçok ülke, İran'ın nükleer programını kısıtlamak ve Tahran yönetimini caydırmak amacıyla ekonomik yaptırımlara başvurmuştu.

Yaptırımlardan etkilenen İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında yaklaşık 3 yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te nükleer anlaşmaya varılmıştı.