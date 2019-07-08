Mesrur Barzani kabine listesini parlamentoya sundu

K24 - ERBİL

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, kabinesinde yer alacak isimlerin listesini güven oylaması için Kürdistan Parlamentosu’na sundu.

Mesrur Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, yeni kabinenin güvenoyu alması için, belirlenen sürenin dolmasından önce parlamentoya sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, “Bu süre zarfında basında farklı makamlar için çok sayıda kişinin isminden söz edilmiştir ancak adayların ismiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmasını uygun bulmadık. Çünkü son ana kadar da kabinede yer alacak taraflar, aday listelerinde değişiklikler yapmıştır” denildi.

Kabinede yer alacak bakan adaylarının isminin parlamentoya sunulduğu, sadece Doğal Kaynaklar Bakanlığına getirilecek ismin henüz belirlenmediği, en yakın zamanda bu ismin de netleştirileceği ifade edildi.

9’uncu kabinede yer alacak isimler şöyle:

Mesrur Mesud Mustafa Barzani – Başbakan

Kubad Celal Husameddin Talabani – Başbakan Yardımcısı

Fersed Ahmed Abdullah – Adalet Bakanı

Şoreş İsmail Abdullah – Peşmerge İşleri Bakanı

Reber Ahmed Halid – İçişleri Bakanı

Awat Cenab Nuri Salih – Maliye ve Ekonomi Bakanı

Saman Hüseyin Muhammed Berzinci – Sağlık Bakanı

Alan Heme Said Salih Muhammed – Eğitim Bakanı

Dana Abdulkerim Heme Salih Abdulrahman – İmar ve İskan Bakanı

Sasan Osman Awni Habib – Belediye ve Turizm Bakanı

Aram Muhammed Kadir Emin – Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı

Dara Reşid Mahmud – Planlama Bakanı

Kwestan Muhammed Abdullah Maruf – Sosyal Çalışmalar Bakanı

Muhammed Said Ali – Kültür ve Gençlik Bakanı

Abdullah Mahmud Muhammed San Ahmed – Şehit ve Enfal Bakanı

Begerd Dilşad Şukrullah – Tarım ve Su Kaynakları Bakanı

Kemal Muslim Said Qereni – Ticaret ve Sanayi Bakanı

Anu Cewher Abdulmesih Abdullah – Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı

Piştiwan Sadık Abdullah – Evkaf ve Din İşleri Bakanı

Kemal Muhammed Salih Halil – Elektrik Bakanı

Halid Selam Said – Bölge Bakanı

Aydın Maruf Selim – Bölge Bakanı

Vala Ferid İbrahim – Bölge Bakanı

Kürdistan Parlamentosu, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de, 9’uncu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için toplanacak.