ABD: Doğrudan diyaloğu destekliyoruz

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ABD, Hindistan ve Pakistan arasında "doğrudan diyaloğu desteklediğini" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada"Keşmir konusunda ABD, Hindistan ve Pakistan arasında direk diyaloğu destekliyor" ifadelerine yer verildi.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370’inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 'ret' oyuna karşı 125 'evet' oyuyla pazartesi günü kabul edildi.

Bu gelişme sonrası Pakistan, Hindistan’ın İslamabad büyükelçisinin sınırdışı edileceğini açıkladı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmak istese de dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

KEŞMİR İÇİN 3 KEZ SAVAŞTILAR

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.