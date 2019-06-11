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Psikiyatri hastanesinde yangın: 6 ölü

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Psikiyatri hastanesinde yangın: 6 ölü
Foto: Arşiv
Ukrayna Odessa Psikiyatri Hastanesi Yangın

HABER MERKEZİ

Ukrayna’nın Odessa şehrinde bir psikiyatri hastanesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Odessa'da bulunan tek katlı 1 Numaralı Psikiyatri Hastanesi’nde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Gece yarısı söndürülen yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili acilen Başbakan Vladimir Groysman'ı devlet komisyonu kurma ve konuyu incelemesi için görevlendirdiğini duyurdu.

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