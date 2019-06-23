YSK’dan ‘mühür’ kararı

HABER MERKEZİ
YSK, İstanbul'da 'milletvekilleri seçimi' mührü bulunan zarflarla kullanılmış oyların geçerli sayılacağına hükmetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde bazı zarfların üzerinde ‘milletvekilleri seçimi’ mührünün bulunması nedeniyle gelen başvuruları karara bağladı.
YSK kararına göre, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden gazla mühür bulunan zarflarla kullanılan oylar geçerli sayılacak.
YSK hem CHP’nin hem de AK Parti’nin itirazları üzerine saat 14.00’te toplanmıştı. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü.
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