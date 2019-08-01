Rusya: ABD savaş çıkarmaya bahane arıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Basra Körfezi'nde savaş çıkarmak için “bahane aradığı” izlenimi uyandırdığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında Basra Körfezi'ndeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, bölgede “geniş kapsamlı askeri çatışma” riski oluşturan son gelişmelerden endişe duyduklarını ifade etti.

ABD’nin Tahran üzerinde askeri baskı kurmak için deniz koalisyonu kurma çalışmaları yaptığını dile getiren Zaharova, Washington'un bölgede savaş çıkarmak için bahane aradığı izlenimine sahip olduklarını belirtti.

ABD'nin bölgedeki gerilimi 2020'deki başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyunun desteğini arkasına almak için tırmandırdığını da ifade eden Zaharova, Washington yönetiminin oy oranını artırmak ya da seçim başarısı elde etmek için kendi askerleri de dahil diğer ülkelerdeki vatandaşların yaşamlarını riske atmasını “tehlikeli bir eylem” olarak niteledi.

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran tehdidine karşı Ortadoğu’ya 5 ila 10 bin ek asker gönderme planını Beyaz Saray'a sunacağı bildirilmişti.

Söz konusu planın Patriot sistemleri ve gemi takviyesini de içerdiği kaydedilmişti.

Öte yandan ABD’li yetkililer, İran'la gerilimin arttığı bir sırada Donald Trump yönetiminin Kongre'yi Ortadoğu'ya bin 500 asker göndermeyi planladığı yönünde bilgilendirdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da takviye asker sevkiyatını onayladığını ifade etmişti.