BASIN ÖZETİ – 15 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
15 Temmuz bağışları nerede?
Paralı devlet okulu
Kadın çalışırsa dağlar kıskanır
Paralar da cayır cayır yanıyor
3 yaptırım seçeneği
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bir daha asla
Arakan'ı bile unutan dünya
Tamburi Cemil'in sesini kısan ideoloji
Tarihimizin en önemli anlaşması
Sadece yürüyerek daha zeki olabilirsiniz
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kazanan silah tekellleri kaybeden halk olacak
Kıbrıs'ta ABD-Rusya çekişmesi yaşanıyor
2 İşçi daha iş cinayeyinde öldü
KPSS bitti mülakat stresi başladı
ODTÜ'de KYK yurduna karşı yürüyüş
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Millet 15 Temmuz'daki gibi kararlı
S-400 ile barışı garantiye alıyoruz
94 ülkeden Fetöcü istedik
6 yaşındaki kıza taciz
3. gün kargosu
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yine Muğla yine yangın
Düşünsel bir kopuş yaşatmak gerekir
İstanbul sözleşmesi tartışmaya açılmaz
Şehir hastaneleri kara delik olabilir
Göçmen avına karşı sokaktalar
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim