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BASIN ÖZETİ – 15 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 15 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

15 Temmuz bağışları nerede?

Paralı devlet okulu 

Kadın çalışırsa dağlar kıskanır 

Paralar da cayır cayır yanıyor 

3 yaptırım seçeneği 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bir daha asla 

Arakan'ı bile unutan dünya 

Tamburi Cemil'in sesini kısan ideoloji

Tarihimizin en önemli anlaşması 

Sadece yürüyerek daha zeki olabilirsiniz 

 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kazanan silah tekellleri kaybeden halk olacak 

Kıbrıs'ta ABD-Rusya  çekişmesi yaşanıyor 

2 İşçi daha iş cinayeyinde öldü 

KPSS bitti mülakat stresi başladı 

ODTÜ'de KYK yurduna karşı yürüyüş 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Millet 15 Temmuz'daki gibi kararlı 

S-400 ile barışı garantiye alıyoruz 

94 ülkeden Fetöcü istedik 

6 yaşındaki kıza taciz 

3. gün kargosu 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yine Muğla yine yangın 

Düşünsel bir kopuş yaşatmak gerekir 

İstanbul sözleşmesi tartışmaya açılmaz 

Şehir hastaneleri kara delik olabilir 

Göçmen avına karşı sokaktalar 

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