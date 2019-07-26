Antik kentte Yunan hazineleri bulundu

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Mısır'da 2000 yılında keşfedilen ve arkeolojik çalışmaların devam ettiği Heracleion antik kentinde bu kez Antik Yunan dönemine ait tapınak ve tekneler bulundu.

Mısır’da bulunan Heracleion antik kentinde yeni tapınak kalıntıları ve hazine yüklü tekneler bulundu.

Mısır’ın kuzey sahillerinde, İskenderiye yakınlarında bulunan ve Fransız Sualtı Arkeolog Franck Goddio tarafından 2000 yılında Abu Qir Koyu yakınlarında bulunan kalıntılarda araştırmalar devam ediyor.

Thonis olarak da bilinen antik kentte çalışan arkeologlardan son gelen bilgilere göre, bu kez Yunan tapınak kalıntıları ve ‘hazine yüklü’ tekneler bulundu. Teknelerde bulunanlar arasında mücevherler, değerli taş ve paralar bulunduğu belirtiliyor.

Bin 200 yıl önce aniden ortadan kaybolan Heracleion antik kentinin büyük depremler ve seller nedeniyle kum ve çamur altına gömüldüğü tahmin ediliyor. (Kaynak: Gazete Duvar)